Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Pregate per il dono dell’amore”

Pubblicità

MonicaxRios : RT @RadioMariaITA: #COMMENTO di P. LIVIO al #MESSAGGIO della #REGINA DELLA #PACE a #MARIJA DI MEDJUGORJE del 25 giugno scarica & ascolta… - MonicaxRios : RT @RadioMariaITA: H. 16:13 #Commento al #Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje del 25 Giugno Padre Livio https://t.c… - MedjugorjeTO : RT @AmiciMedjugorje: Messaggio del 25 Giugno 2022 a Marija di Medjugorje - RadioMariaITA : H. 16:13 #Commento al #Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje del 25 Giugno Padre Livio - VercesiErnesto : RT @RadioMariaITA: #COMMENTO di P. LIVIO al #MESSAGGIO della #REGINA DELLA #PACE a #MARIJA DI MEDJUGORJE del 25 giugno scarica & ascolta… -

Madonna dioggi 25 giugno 2022: "Satana lotta per la guerra..." Nel volume uscito nel 2020 dedicato al fenomeno religioso così misterioso - "Civitavecchia: 25 anni di con Maria. ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) MADONNA DIOGGI 25 GIUGNO 2022: 41 ANNI DALLE PRIME APPARIZIONI È atteso come sempre in serata illasciato dalla Madonna alla ...La Madonna a Medjugorje, nel suo messaggio scelto per oggi, ci fa dono di queste parole che sono così piene del suo amore, che vuole renderci partecipi della felicità del Cielo. Sono i preziosi ...Profezia Madonnina di Civitavecchia: “rischio terza guerra mondiale e guerra nucleare”. Lacrime di sangue e messaggi inediti: cosa avvenne 27 anni fa ...