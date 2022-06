Love Mi, la dedica di Fedez per la moglie Chiara (che non trattiene le lacrime) (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Devo ringraziare mia moglie Chiara”. Love Mi è stato il palco di forti emozioni e momenti che non dimenticheremo. Fedez e J-Ax di nuovo insieme professionalmente, ma anche umanamente. La grinta di Fedez, che si è esibito senza maglietta, con la cicatrice in vista, segno che guarire interiormente significa che ciò che ti ha fatto male non controlla più la tua vita. E quella dedica per sua moglie, Chiara Ferragni, che non gli ha mai lasciato la mano, nemmeno una volta. Fedez, il ringraziamento per Chiara sul palco di Love Mi Quando a marzo Fedez si è operato per il tumore al pancreas, qualcosa nella sua vita è cambiato. Più di qualcosa, in realtà. Su stessa ammissione del rapper, ha ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Devo ringraziare mia”.Mi è stato il palco di forti emozioni e momenti che non dimenticheremo.e J-Ax di nuovo insieme professionalmente, ma anche umanamente. La grinta di, che si è esibito senza maglietta, con la cicatrice in vista, segno che guarire interiormente significa che ciò che ti ha fatto male non controlla più la tua vita. E quellaper suaFerragni, che non gli ha mai lasciato la mano, nemmeno una volta., il ringraziamento persul palco diMi Quando a marzosi è operato per il tumore al pancreas, qualcosa nella sua vita è cambiato. Più di qualcosa, in realtà. Su stessa ammissione del rapper, ha ...

