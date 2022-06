Francia, un incendio devasta più di mille ettari sul lato orientale dei Pirenei – Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) I vigili del fuoco combattono le fiamme con lo scopo di domare un incendio che è divampato sopra il paese di Opoul, sul lato orientale dei Pirenei francesi. Il rogo ha già devastato almeno 1.080 ettari tra Opoul-Pe’rillos e Salses-le-Chateau, a circa 20 chilometri da Perpignan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) I vigili del fuoco combattono le fiamme con lo scopo di domare unche è divampato sopra il paese di Opoul, suldeifrancesi. Il rogo ha giàto almeno 1.080tra Opoul-Pe’rillos e Salses-le-Chateau, a circa 20 chilometri da Perpignan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

