(Di mercoledì 29 giugno 2022)shock. Intervistato da The Pipol Tv, il fratello di Guendalina fa delle rivelazioni clamorose sull’Isola dei Famosi 2022 e sul suo destino con una naufraga in particolare. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato! Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022silura Mercedesz Henger: “Mercedesz ha giocato molto!” Sembrava fosse amore invece era un calesse? Forse nemmeno lo sembrava. Infatti da tanto Mercedesz Henger sosteneva chele avrebbe rifilato un bel palo. Durante il reality di Canale 5 si è spesso lamentata del fatto che si comportasse da amicone, ma niente di più. Tanto è vero che l’ultimo litigio, proprio poco prima che lui dovesse abbandonare il reality per l’infortunio, era proprio focalizzato sul mancato interesse del naufrago per ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Clamoroso dietrofront di Edoardo Tavassi: le sue parole #isola #IsoladeiFamosi #EdoardoTavassi - LaCnews24 : Reggina, altro clamoroso dietrofront: Taibi resta, Martino ritorna. I nomi del nuovo organigramma… - teoocchiuto : Tutte le nomine. - infoitcultura : “Grande Fratello Vip”, clamoroso dietrofront: Sonia Bruganelli resta come opinionista - Daniele20052013 : Futuro Joao Pedro, clamoroso dietrofront: l’attaccante ha detto no alla Salernitana. La situazione… -

LaC news24

Nelle scorse ore però dopo ildell'imprenditrice, Davide Maggio ha svelato un retroscena del tutto inaspettato cioè che la prima scelta in realtà era Giulia De Lellis : 'Le new ...Tuttavia, il sempre informato Davide Maggio ha svelato unretroscena , pare infatti che ...retroscena di Davide Maggio tutto è saltato e l'imprenditrice è stata invogliata a fareA meno di clamorosi dietrofront Zurkowski il 5 luglio (godrà di qualche giorno di vacanza in più visti gli impegni in Nations League) si presenterà a Firenze per iniziare ...A meno di clamorosi dietrofront Zurkowski il 5 luglio (godrà di qualche giorno di vacanza in più visti gli impegni in Nations League) si presenterà a Firenze per iniziare ...