UFFICIALE: svolta in Serie A, introdotto lo spareggio in caso di arrivo a pari punti. I dettagli (Di martedì 28 giugno 2022) Niente differenza reti, niente scontri diretti: dalla prossima stagione a decidere il piazzamento in caso di arrivo a pari punti in vetta alla... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Niente differenza reti, niente scontri diretti: dalla prossima stagione a decidere il piazzamento indiin vetta alla...

Pubblicità

MondoNapoli : UFFICIALE - Svolta in Serie A: arriva lo spareggio Scudetto - - tuttonapoli : UFFICIALE - Serie A, svolta dalla FIGC: in caso di arrivo a pari punti ci sarà spareggio scudetto - Ftbnews24 : Serie A, ufficiale la svolta: arriva lo spareggio Scudetto in caso di parità #SerieA - _SiGonfiaLaRete : Ufficiale – Svolta in #SerieA: lo scudetto sarà assegnato con lo spareggio in caso di parità - KSP_Reportages : Weekend di studio in Franciacorta per Birel ART La quarta prova della Champions of the Future Euro Series, che si è… -