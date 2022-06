Shannon Purser | la Barb di Stranger Things | “A Hollywood non c’è spazio per attori grassi”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 giugno 2022) Al cinema e in tv serve una rappresentazione più reale dei corpi. Anche di quelli in carne, non solo dei neri (vedi la polemica, che ha coinvolto anche il nostro Paese sulla Blackface) o delle persone disabili (costantemente interpretate da normodotati). A rivendicare il diritto di apparire per come si è, soprattutto nei ruoli che chiedono una determinata fisicità, è, nota soprattutto per aver interpretatoHolland in ‘’ e Ethel Muggs in ‘Riverdale’. La 25enne statunitense ha criticato aspramente il trattamento riservato agli “” a, in particolare per quanto riguarda il casting., 25 anni, è un’attrice statunitense nota per aver interpretato ...