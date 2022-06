L’estate riparte dalla movida della Romagna: intervista ad Alessio Gigante (Di martedì 28 giugno 2022) Il risveglio della notte sulla Riviera L’estate è iniziata, e con essa il mondo della notte si è risvegliato più forte che mai. Riccione, così come tutta la Riviera romagnola, rappresenta una delle cornici più importanti della movida nazionale ed internazionale. Come ogni anno numerose le novità e le location dove trascorrere le proprie vacanze L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 giugno 2022) Il risveglionotte sulla Rivieraè iniziata, e con essa il mondonotte si è risvegliato più forte che mai. Riccione, così come tutta la Riviera romagnola, rappresenta una delle cornici più importantinazionale ed internazionale. Come ogni anno numerose le novità e le location dove trascorrere le proprie vacanze L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#Sociale?? Riparte 'Estate a Palazzo': conversazioni su arte e storia nei musei dedicate agli over 75 ??L'assessore @Si… - comunevenezia : ??#Sociale?? Riparte 'Estate a Palazzo': conversazioni su arte e storia nei musei dedicate agli over 75 ??L'assessor… - FioreLiborio : RT @Radio3tweet: Un viaggio per l’Europa lungo tutta l’estate, un continuo sconfinamento geografico e culturale tra interviste, teatro, fes… - baritoday : Con l'estate riparte anche in Puglia l'operazione 'Mare sicuro': Guardia costiera in campo per presidiare il litora… - backdoor_pod : L’@OlimpiaMI1936 annuncia il secondo acquisto dell’estate: @SteveBucket7. Nicola Akele riparte dalla… -

Palinsesti Rai, big confermati: Amadeus superstar. Nuovi programmi in vista per Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi Dopo l'estate di Caterina Balivo ecco che tornano in conduzione ...Sanremo Giovani e nella notte di Capodanno con il tradizionale L'... Agorà con Monica Giandotti su Rai3: si riparte il 12 settembre. E ... Jovanotti torna su RaiPlay con 'Alla Salute' L'evento musicale tra i più attesi dell'estate, dopo lo stop delle sorse stagioni per la pandemia, riparte infatti quest'anno da Lignano Sabbiadoro il 2 luglio. Tantissimi gli ospiti internazionali ... Il Capoluogo Dopodi Caterina Balivo ecco che tornano in conduzione ...Sanremo Giovani e nella notte di Capodanno con il tradizionale'... Agorà con Monica Giandotti su Rai3: siil 12 settembre. E ...'evento musicale tra i più attesi dell', dopo lo stop delle sorse stagioni per la pandemia,infatti quest'anno da Lignano Sabbiadoro il 2 luglio. Tantissimi gli ospiti internazionali ... Estate 2022, riparte il turismo: i rincari non fermano le vacanze