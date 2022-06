Juve, Morata resterà a Madrid: l’attaccante pronto a raccogliere l’eredità di Suarez (Di martedì 28 giugno 2022) Alvaro Morata con ogni probabilità non tornerà alla Juve: l’attaccante vuole restare all’Atletico Madrid per sostituire Suarez Morata non tornerà alla Juve perché ha fatto sapere al suo entourage di voler restare all’Atletico Madrid. Con l’addio di Suarez, andato in Argentina, l’attaccante spagnolo potrebbe raccoglierne l’eredità. Lo riporta El Partidazo de COPE. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Alvarocon ogni probabilità non tornerà allavuole restare all’Atleticoper sostituirenon tornerà allaperché ha fatto sapere al suo entourage di voler restare all’Atletico. Con l’addio di, andato in Argentina,spagnolo potrebbe raccoglierne. Lo riporta El Partidazo de COPE. L'articolo proviene da Calcio News 24.

