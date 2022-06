Ucraina: strage di civili a Kremenchuk. Almeno 10 morti e 40 feriti. Altri 100 cadaveri trovati a Mariupol (Di lunedì 27 giugno 2022) A Kremenchuk, nella regione di Poltava, sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, "oltre mille persone" stavano facendo acquisti all'interno dell'Amstor, 300 metri dalla stazione ferroviaria, quando poco prima delle 16 locali due missili russi lo hanno centrato, provocando Almeno 10 morti e oltre 40 feriti, di cui 6 in condizioni gravi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022) A, nella regione di Poltava, sulle rive del fiume Dnipro, nell'centrale, "oltre mille persone" stavano facendo acquisti all'interno dell'Amstor, 300 metri dalla stazione ferroviaria, quando poco prima delle 16 locali due missili russi lo hanno centrato, provocando10e oltre 40, di cui 6 in condizioni gravi L'articolo proviene da Firenze Post.

