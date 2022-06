Tagli a Irpef e personale: conferenza dei sindacati (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono preoccupati per i sacrifici chiesti a cittadini e lavoratori, ma anche arrabbiati per l’assenza di confronto, i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Antonio Capezzuto che, stamani, presso la sede della Cgil, alla presenza anche di Angelo Rispoli del Csa, hanno condiviso i timori per le ricadute relative alle misure previste dal riequilibrio finanziario del Comune Capoluogo. Temi come l’incremento dell’addizionale comunale Irpef, lo snellimento della struttura amministrativa al fine di ottenere una riduzione delle dotazioni organiche dell’Ente, in presenza già di una forte carenza di personale negli ultimi 10 anni, la riduzione delle risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti, la possibile interruzione del percorso di passaggio da part time a full time degli oltre 100 dipendenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono preoccupati per i sacrifici chiesti a cittadini e lavoratori, ma anche arrabbiati per l’assenza di confronto, i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Antonio Capezzuto che, stamani, presso la sede della Cgil, alla presenza anche di Angelo Rispoli del Csa, hanno condiviso i timori per le ricadute relative alle misure previste dal riequilibrio finanziario del Comune Capoluogo. Temi come l’incremento dell’addizionale comunale, lo snellimento della struttura amministrativa al fine di ottenere una riduzione delle dotazioni organiche dell’Ente, in presenza già di una forte carenza dinegli ultimi 10 anni, la riduzione delle risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti, la possibile interruzione del percorso di passaggio da part time a full time degli oltre 100 dipendenti ...

