iduxking : RT @ilmessaggeroit: Fuga di gas tossico (di colore giallo) al porto: 10 morti e 200 intossicati in Giordania - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Giordania, fuga di gas al porto di Aqaba: almeno 10 morti e 200 intossicati #giardania #giordania #aqaba https://t.c… - ilmessaggeroit : Fuga di gas tossico (di colore giallo) al porto: 10 morti e 200 intossicati in Giordania - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? ???? La fuga di gas che ha ucciso 10 persone nel porto di Aqaba ?? - MediasetTgcom24 : Giordania, fuga di gas al porto di Aqaba: almeno 10 morti e 200 intossicati #giardania #giordania #aqaba -

Agenzia ANSA

Esplode un container di gas tossico a Aqaba inRoma, 27 giugno 2022 - Unadi gas tossico nel porto giordano di Aqaba ha provocato almeno 10 morti, e oltre 250 feriti , trasportati in ospedale con sintomi di asfissia. L'agenzia per ...Almeno 10 persone sono morte e 200 rimaste intossicate per unadi gas tossico non meglio precisato a Aqaba, località portuale della. Lo hanno detto le autorità locali. Stando ad alcuni video diffusi sui social, i gas - di colore giallo - si ... Giordania: fuga di gas tossico a Aqaba, almeno 10 morti - Medio Oriente È di almeno 10 morti e 200 intossicati il bilancio della fuga di gas tossico avvenuta oggi ad Aqaba, località portuale della Giordania. Stando ad alcuni video diffusi ...Almeno 10 persone sono morte e 200 rimaste intossicate per una fuga di gas tossico non meglio precisato a Aqaba, località portuale della Giordania. Lo hanno detto le autorità locali. (ANSA) ...