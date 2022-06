Banda di vandali fa il bagno nella fontana di Piazza Trilussa: urla di gioia per la ragazza gettata in vasca (VIDEO) (Di lunedì 27 giugno 2022) Non si fermano gli scempi contro i monumenti romani. Questa volta un gruppo di ragazzi ha deciso di fare il bagno nella fontana di Piazza Trilussa “usandola come una vera e propria vasca da bagno”. Ma questo non si può definire divertimento, non si può chiamare “ragazzata”, o giustificare come “un’incoscienza”. Questa è maleducazione che, purtroppo, va avanti da troppo tempo. vandali nella fontana di Piazza Trilussa Come si vede nel VIDEO postato da Welcome To Favelas, un gruppo di ragazzi cercava di farsi notare a tutti i costi dai presenti. Sono iniziate le urla, le risate, e poi una scena a dir poco squallida. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Non si fermano gli scempi contro i monumenti romani. Questa volta un gruppo di ragazzi ha deciso di fare ildi“usandola come una vera e propriada”. Ma questo non si può definire divertimento, non si può chiamare “ta”, o giustificare come “un’incoscienza”. Questa è maleducazione che, purtroppo, va avanti da troppo tempo.diCome si vede nelpostato da Welcome To Favelas, un gruppo di ragazzi cercava di farsi notare a tutti i costi dai presenti. Sono iniziate le, le risate, e poi una scena a dir poco squallida. Una ...

Pubblicità

CorriereCitta : Banda di vandali fa il bagno nella fontana di Piazza Trilussa: urla di gioia per la ragazza gettata in vasca (VIDEO) - gazzettamantova : Castel Goffredo, ladri vandali in azione alla bocciofila: spaccata per rubare la cassa Nuovo blitz della banda in p… -