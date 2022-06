Francesco Oppini | dall’amore naufragato alle amicizie del Gf Vip 5 | ecco con chi si sente

Leggi su 361magazine

(Di domenica 26 giugno 2022) L’ex gieffino è stato tra i protagonisti della quinta edizione del reality show di Canale 5, Il Grande Fratello Vip Di recente si è parlato diper la fine della sua relazione con la fidanzata Cristina Tomassini e adesso l’ex vippone starebbe frequentando un’altra ragazza. Intervistato nel programma radiofonico Non Succederà Piùha svelato con quali ex coinquilino si vede ancora del Grande Fratello Vip. Così ha fatto i nomi dei suoi amici del Gf Vip: “Mi vedo, mi sento, una volta che il programma finisce è difficile mantenere un rapporto continuativo. In modo netto è importante vedo Andrea Zelletta, sento Elisabetta Gregoraci, con Tommaso ogni tanto, Enock. Con Tommaso ci siamo visti un po’ di tempo fa a cena, in generale è difficile vedersi con tutti ma l’importante è sapere di esserci l’uno per l’altro”. Leggi ...