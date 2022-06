Mistero sulla morte del piccolo Francesco: l’autopsia rivela che non è morto per annegamento | Ancora una madre assassina. O no? (Di sabato 25 giugno 2022) Novità sul caso del piccolo Francesco, trovato morto annegato su una spiaggia di Torre del Greco, in provincia di Napoli. l’autopsia ha svelato le vere cause della morte. L’accaduto aveva sconvolto l’intero paese di Torre del Greco, in provincia di Napoli, quando il 2 Gennaio scorso è stato ritrovato morto per annegamento il piccolo Francesco, un bimbo di soli due anni. Insieme al bambino era stata ritrovata sulla spiaggia la madre, Adalgisa Gamba, in stato di totale shock. La donna è stata subito arrestata e già da sei mesi è detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli con accusa di omicidio colposo. A mesi dal fatto la vicenda assume dei risvolti parecchio interessanti. Il consulente ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 giugno 2022) Novità sul caso del, trovatoannegato su una spiaggia di Torre del Greco, in provincia di Napoli.ha svelato le vere cause della. L’accaduto aveva sconvolto l’intero paese di Torre del Greco, in provincia di Napoli, quando il 2 Gennaio scorso è stato ritrovatoperil, un bimbo di soli due anni. Insieme al bambino era stata ritrovataspiaggia la, Adalgisa Gamba, in stato di totale shock. La donna è stata subito arrestata e già da sei mesi è detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli con accusa di omicidio colposo. A mesi dal fatto la vicenda assume dei risvolti parecchio interessanti. Il consulente ...

