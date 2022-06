Siccità, il drone in volo sopra la Trebbia in secca: il fiume senz’acqua in provincia di Piacenza – Video (Di venerdì 24 giugno 2022) Il drone sorvola la Trebbia in secca a Piacenza. Sotto i ponti non passa acqua, segno tangibile di una grave carenza idrica su quasi tutti i corsi d’acqua e bacini del nord Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilsorvola lain. Sotto i ponti non passa acqua, segno tangibile di una grave carenza idrica su quasi tutti i corsi d’acqua e bacini del nord Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

RaiNews : Il Po in secca visto dal drone Le immagini girate a Boretto in Emilia Romagna mostrano lo stato di sofferenza del f… - ilfattovideo : Siccità, il drone in volo sopra la Trebbia in secca: il fiume senz’acqua in provincia di Piacenza – Video - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Siccità, poca acqua negli invasi della Valtellina. Le immagini dal drone. Il livello del lago di Cancano è talmente basso… - And710rea : RT @localteamtv: Siccità, poca acqua negli invasi della Valtellina. Le immagini dal drone. Il livello del lago di Cancano è talmente basso… - denni1327 : RT @localteamtv: Siccità, poca acqua negli invasi della Valtellina. Le immagini dal drone. Il livello del lago di Cancano è talmente basso… -