Netflix e Disney+ provocano un terremoto nel mercato francese della pubblicità (Di venerdì 24 giugno 2022) Netflix e Disney+ fanno tremare il mercato pubblicitario francese Le Figaro, di Caroline Sallé, pagina 26 Netflix e Disney+ stanno sconvolgendo il mercato pubblicitario francese Secondo una prima stima, queste piattaforme potrebbero ottenere entrate per 180 milioni di euro nel 2024. Un riflettore puntuale. Ai Cannes Lions, la più importante manifestazione pubblicitaria del mondo, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos riceverà giovedì il premio "Personalità dell'anno nell'intrattenimento". Questo avviene in un momento in cui il gigante dello streaming, alle prese con una perdita di abbonati, sta valutando il lancio di un'offerta più economica finanziata dalla pubblicità. Mentre i vertici del settore si riuniscono sulla ...

