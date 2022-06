Milan, sfuma Botman: va al Newcastle per 40 milioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Il difensore del Lille Sven Botman sarà presto un nuovo giocatore del Newcastle. L’olandese classe 2000 alla fine ha ceduto alla lunga corte del club britannico e dalla prossima stagione si trasferirà in Premier League. Un’operazione da 37 milioni più 3 di bonus, una cifra troppo alta per il Milan che vede sfumare il primo obiettivo per la difesa. Era nell’aria ormai da tempo che le sterline del Newcastle avevano fatto breccia nel cuore – e nelle casse – del Lille, ma fino all’ultimo il club rossonero aveva coltivato la speranza di convincere il difensore con un progetto tecnico maggiormente strutturato e più pronto a vincere rispetto alla nascente potenza inglese di proprietà del fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell’Arabia Saudita. Alla fine ha prevalso il denaro, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Il difensore del Lille Svensarà presto un nuovo giocatore del. L’olandese classe 2000 alla fine ha ceduto alla lunga corte del club britannico e dalla prossima stagione si trasferirà in Premier League. Un’operazione da 37più 3 di bonus, una cifra troppo alta per ilche vedere il primo obiettivo per la difesa. Era nell’aria ormai da tempo che le sterline delavevano fatto breccia nel cuore – e nelle casse – del Lille, ma fino all’ultimo il club rossonero aveva coltivato la speranza di convincere il difensore con un progetto tecnico maggiormente strutturato e più pronto a vincere rispetto alla nascente potenza inglese di proprietà del fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell’Arabia Saudita. Alla fine ha prevalso il denaro, la ...

