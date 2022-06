Governo: Meloni, 'Draghi nel 2023? Voglio esecutivo scelto da italiani' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Dove vedo Draghi nel 2023? Lo deciderà Draghi. Io vorrei un Governo scelto dagli italiani". Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Dove vedonel? Lo deciderà. Io vorrei undagli". Così Giorgiaa Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori.

Pubblicità

rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - FratellidItalia : ?? Fieri di trovarci all’opposizione di questo governo ???? #FratellidItalia #Meloni - domeniconaso : Davvero pensate che la Meloni che è andata in Spagna a urlare odio a sostegno di un partito neofranchista sia degna… - paoloparenti9 : RT @paoloparenti9: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia 'Conte e i 5 Stelle non faranno cadere il Governo, sono troppo attaccati alle poltrone'… - paoloparenti9 : RT @paoloparenti9: @FratellidItalia @FrancescoLollo1 'Conte e i 5 Stelle non faranno cadere il Governo, sono troppo attaccati alle poltrone… -