Cristiano Ronaldo torna in Italia | la quota dei bookmakers crolla da 18 a 4

I bookmakers hanno sganciato la bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo, non è da escludere il ritorno del portoghese in Italia. Il calciatore ex Juventus è reduce da una stagione altalenante, dopo un ottimo inizio di campionato non è riuscito a fare la differenza con la maglia del Manchester United. I Red Devils hanno chiuso la Premier League al sesto posto, lontanissimi dalla qualificazione in Champions League. Cr7 è un calciatore vincente e non può essere soddisfatto del rendimento della squadra, è legato molto al club ma un addio non è completamente da escludere. Il mercato è ancora lungo e non sono da escludere colpi di scena. Le ultime indicazioni sono arrivate direttamente dai bookmakers, si ipotizza un ritorno del portoghese in Italia.

