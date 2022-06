Scissione M5S: dal 2018 i cambi di casacca sono stati 160, vicini al record (Di giovedì 23 giugno 2022) A seguito della Scissione del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio dal M5S verso il nuovo partito “Insieme per il Futuro”, continuano i cambi di casacca dei parlamentari ex-grillini. Dal 2018 sono ben 160 i componenti di Camera e Senato che hanno deciso di cambiare schieramento politico prima di fine del mandato. Intanto, a otto mesi dallo scioglimento delle Camere, ci si avvicina alla fine della legislatura. I dati Openpolis sottolineano come la politica di avversione dei Cinque Stelle ai transfughi sia stata un nulla di fatto. Resta da vedere chi approfitterà delle debolezze interne, con la Lega primo partito e Fratelli D’Italia primo secondo i sondaggi d’opinione. Con la media di nove parlamentari al mese, l’M5S è attualmente sul podio dei transfughi Nella legislatura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) A seguito delladel Ministro degli Esteri Luigi Di Maio dal M5S verso il nuovo partito “Insieme per il Futuro”, continuano ididei parlamentari ex-grillini. Dalben 160 i componenti di Camera e Senato che hanno deciso diare schieramento politico prima di fine del mandato. Intanto, a otto mesi dallo scioglimento delle Camere, ci si avvicina alla fine della legislatura. I dati Openpolis sottolineano come la politica di avversione dei Cinque Stelle ai transfughi sia stata un nulla di fatto. Resta da vedere chi approfitterà delle debolezze interne, con la Lega primo partito e Fratelli D’Italia primo secondo i sondaggi d’opinione. Con la media di nove parlamentari al mese, l’M5S è attualmente sul podio dei transfughi Nella legislatura ...

agorarai : Scissione M5S: l'opinione di Pier Luigi Bersani. #Agorarai - petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - petergomezblog : Scissione M5s, Fico: “È un’operazione di potere, non politica. Avviene con una strumentalità senza precedenti”… - Giuggio72684862 : RT @lupovittorio42: Scissione del M5S; #Bersani: vedo gente che festeggia ma è il sistema che balla sul Titanic. BRAVISSIMO. - detto_mi : Il #pd con @EnricoLetta e amici, con molta ipocrisia stato facendo buon viso alla scissione del #M5S ma sotto sotto… -