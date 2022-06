Luca Daffrè nella tana del lupo: “Basta con le frecciatine”, inviperito prima della finale [VIDEO] (Di giovedì 23 giugno 2022) Luca Daffrè sta giocando sapientemente tutte le sue armi, la mossa sarà vincente? Scopriamo perché si è inviperito prima della finale? Luca Daffré (Mediasetplay screenshot)Luca Daffrè è il naufrago dell’Isola dei Famosi che è arrivato in finale, nonostante sia entrato in corsa reality. Scopriamo insieme come si sta giocando gli ultimi giorni di permanenza in Honduras. Luca Daffrè si è aperto piano piano e non ha mostrato probabilmente ancora tutto di sé. Durante il confessionale subito dopo l’ultima diretta si é mostrato felice e incredulo che il pubblico lo avesse scelto per mandarlo fino alla fine del gioco. Rispetto agli altri vipponi in costume forse Luca è quello ... Leggi su specialmag (Di giovedì 23 giugno 2022)sta giocando sapientemente tutte le sue armi, la mossa sarà vincente? Scopriamo perché si èDaffré (Mediasetplay screenshot)è il naufrago dell’Isola dei Famosi che è arrivato in, nonostante sia entrato in corsa reality. Scopriamo insieme come si sta giocando gli ultimi giorni di permanenza in Honduras.si è aperto piano piano e non ha mostrato probabilmente ancora tutto di sé. Durante il confessionale subito dopo l’ultima diretta si é mostrato felice e incredulo che il pubblico lo avesse scelto per mandarlo fino alla fine del gioco. Rispetto agli altri vipponi in costume forseè quello ...

Pubblicità

hopeangel365 : Luca daffrè furbo come una faina. Lei peggio di lui… Vedi che accoppiata #isola #isoladeifamosi #marialaura… - infoitcultura : Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè 'Il più viscido e venduto dell'Isola'/ 'Patetico e deprimente' - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi daytime 22/06/22, Luca Daffrè al limite: il gesto non può essere perdonato #Isoladeifamosi… - 361_magazine : Lory Del Santo furiosa contro alcuni dei suoi ex compagni d'avventura si sfoga in un'intervista a 'Novella 2000' -

Marco Cucolo pronto a sposare Lory Del Santo La sua risposta spiazza ... che ha attaccato duramente Luca Daffrè. Il ragazzo ha però subito chiarito che tra loro non c'è stato alcun tipo di intimità, a parte qualche bacio sfuggente: 'No, a L'Isola dei Famosi il massimo è ... Isola dei Famosi, la verità di Estefania Bernal sul rapporto con Edoardo Tavassi: "Mai dire mai..." ... i naufraghi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani e Luca Daffrè . Chi vincerà la sedicesima edizione ... ... che ha attaccato duramente. Il ragazzo ha però subito chiarito che tra loro non c'è stato alcun tipo di intimità, a parte qualche bacio sfuggente: 'No, a L'Isola dei Famosi il massimo è ...... i naufraghi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani e. Chi vincerà la sedicesima edizione ...