Di Maria? "La Juve rinuncia". Terremoto in Serie A: chi arriva al suo posto (Di giovedì 23 giugno 2022) La Juventus rinuncia ad Angel Di Maria. La svolta viene annunciata in serata dal sito della Gazzetta dello Sport, che parla di "svolta nel mercato" bianconero. Andrea Agnelli, Nedved, arrivabene e Cherubini si sarebbero stancati dell'indecisione dell'esterno argentino in uscita dal Psg. Sebbene l'offerta presentata all'entourage del Fideo sia considerata a Torino congrua con la richiesta economica del giocatore (annuale e non biennale, come voleva la Juve, e 7 milioni di euro al posto dei 10 percepiti a Parigi), il nazionale albiceleste da giorni tiene tutti sulle spine. Segno che forse non è particolarmente convinto della destinazione italiana. Da qui la necessità di sbloccare l'impasse. Sebbene il 34enne di Rosario fosse considerato il giocatore giusto dal tecnico Max Allegri per dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Lantusad Angel Di. La svolta viene annunciata in serata dal sito della Gazzetta dello Sport, che parla di "svolta nel mercato" bianconero. Andrea Agnelli, Nedved,bene e Cherubini si sarebbero stancati dell'indecisione dell'esterno argentino in uscita dal Psg. Sebbene l'offerta presentata all'entourage del Fideo sia considerata a Torino congrua con la richiesta economica del giocatore (annuale e non biennale, come voleva la, e 7 milioni di euro aldei 10 percepiti a Parigi), il nazionale albiceleste da giorni tiene tutti sulle spine. Segno che forse non è particolarmente convinto della destinazione italiana. Da qui la necessità di sbloccare l'impasse. Sebbene il 34enne di Rosario fosse considerato il giocatore giusto dal tecnico Max Allegri per dare ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Svolta nel mercato Juve: nessun progresso, si abbandona la pista Di Maria - ActualiteBarca : La Juve quitte la piste Di Maria. - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - anto_dange : @Peppedema921 @MattBest__ @Escoalbar95 Di Maria alla Juve meglio? - Domenico1oo777 : @mddmary_ Romeo ha appena scritto che ancora con Di Maria non e' finita e la Juve NON HA DATO ULTIMATUM... -