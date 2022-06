Covid Italia, report: impennata contagi in 7 giorni (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – impennata di contagi da Covid in Italia in una settimana. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva infatti, nella settimana dal 15 al 21 giugno, “un aumento dei nuovi casi (255.442) in tutte le regioni Italiane: +58,9% in 7 giorni”. C’è stato anche un incremento dei ricoveri ordinari (+14,4%) e delle terapie intensive (+12,6%) ma sono calati i morti (-19%). “Assistiamo a una netta impennata dei nuovi casi settimanali (+58,9% rispetto alla settimana precedente) – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano intorno a 255 mila con una media mobile a 7 giorni che supera quota 36 mila casi al giorno”. Secondo il report, nella settimana 15-21 giugno l’incremento percentuale dei nuovi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –didainin una settimana. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva infatti, nella settimana dal 15 al 21 giugno, “un aumento dei nuovi casi (255.442) in tutte le regionine: +58,9% in 7”. C’è stato anche un incremento dei ricoveri ordinari (+14,4%) e delle terapie intensive (+12,6%) ma sono calati i morti (-19%). “Assistiamo a una nettadei nuovi casi settimanali (+58,9% rispetto alla settimana precedente) – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano intorno a 255 mila con una media mobile a 7che supera quota 36 mila casi al giorno”. Secondo il, nella settimana 15-21 giugno l’incremento percentuale dei nuovi ...

giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - ladyonorato : Abbiamo un Ministero dell’ambiente? Qualcuno si occuperà di questo? ???? AMP | Covid, 46 miliardi di mascherine utili… - reportrai3 : Nel 2021 Philips ha iniziato un richiamo su base volontaria di 15 milioni di respiratori e ventilatori difettosi: r… - MedicalScitech : RT @LaStampa: Vaccino anti-Covid per 19 milioni di bambini under 5 negli Usa. Sileri (Sanità): “Presto anche in Italia” - IzzoEdo : RT @LaStampa: Vaccino anti-Covid per 19 milioni di bambini under 5 negli Usa. Sileri (Sanità): “Presto anche in Italia” -