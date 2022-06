Cosa fare se non si vede Telecapri ma anche Canale 9, Televomero e altre reti in Campania (Di giovedì 23 giugno 2022) Niente panico se non si vede Telecapri sul proprio televisore da qualche giorno, così come altre emittenti locali della Campania come Canale 9, Televomero, Tele A, Canale 8 e molte ancora. L’anomalia è la stessa che sta riguardando Canale 21 e ha a che fare con il refarming in corso nella regione del sud Italia. Da lunedì 20 giugno, proprio in Campania, è in corso la riorganizzazione delle frequenze televisive che sta avendo ripercussioni sulla visualizzazione di reti locali ma anche nazionali. Molti canali stanno traslocando dalla loro posizione abituale per trovare posto altrove, a causa della necessità di liberare la banda 700 a favore degli operatori per la connessione 5G, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Niente panico se non sisul proprio televisore da qualche giorno, così comeemittenti locali dellacome9,, Tele A,8 e molte ancora. L’anomalia è la stessa che sta riguardando21 e ha a checon il refarming in corso nella regione del sud Italia. Da lunedì 20 giugno, proprio in, è in corso la riorganizzazione delle frequenze televisive che sta avendo ripercussioni sulla visualizzazione dilocali manazionali. Molti canali stanno traslocando dalla loro posizione abituale per trovare posto altrove, a causa della necessità di liberare la banda 700 a favore degli operatori per la connessione 5G, ...

