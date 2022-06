Pubblicità

Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto convinto che tutti i 27 Paesi Ue approveranno la concessione al suo Paese dello status di candidato. "E' come passare dall'oscurità alla luce", ha detto il leader di Kiev in ...... "sonoche ci sarà una decisione positiva". Per l'Ucraina e gli ucraini la candidatura ... Da giorni il telefono del presidente Volodymyrè bollente. Dopo il tour a Kiev dei principali ... Zelensky, fiducioso che tutti i 27 daranno ok a candidatura Ue Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto convinto che tutti i 27 Paesi Ue approveranno la concessione al suo Paese dello status di candidato. (ANSA) ...Tutte le notizie sulla guerra Russia-Ucraina di oggi mercoledì 22 giugno: dalle parole di Zelensky, fino ai bombardamenti delle truppe russe.