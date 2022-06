Ultime Notizie – Meloni: “Di Maio? Mai vista scissione per restare nello stesso governo, ora Draghi non può andare avanti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Lo strappo di Di Maio? Mai vista una scissione di partito per continuare a stare nello stesso governo e votare gli stessi atti”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia lo dice all’AdnKronos, intercettata nei pressi della Camera. Per la presidente di Fdi abbiamo di fronte uno scenario in cui la politica si rivela lo spazio usato per “la gestione del potere e litigi personali”. “Quelli che dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno hanno finito per mettere la democrazia in salamoia – sottolinea – . Ma al di là del giudizio sulle persone e le scelte, ritengo che continuare a tenere in piedi questi governo a fronte dello scioglimento di fatto del principale partito di maggioranza che lo sostiene sia una follia”, conclude la leader del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Lo strappo di Di? Maiunadi partito per continuare a staree votare gli stessi atti”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia lo dice all’AdnKronos, intercettata nei pressi della Camera. Per la presidente di Fdi abbiamo di fronte uno scenario in cui la politica si rivela lo spazio usato per “la gestione del potere e litigi personali”. “Quelli che dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno hanno finito per mettere la democrazia in salamoia – sottolinea – . Ma al di là del giudizio sulle persone e le scelte, ritengo che continuare a tenere in piedi questia fronte dello scioglimento di fatto del principale partito di maggioranza che lo sostiene sia una follia”, conclude la leader del ...

