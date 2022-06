Oltre il gender gap | torna il Premio GammaDonna 2022 per l’imprenditoria femminile

Leggi su fmag

(Di mercoledì 22 giugno 2022)anche quest’anno il, il riconoscimento che da vent’anni valorizza le donne imprenditrici e che si impegna costantemente per il superamento delgap. “Sostenere, dare il giusto peso al, anche attraverso riconoscimenti pubblici, è una necessità per la nostra economia che non può permettersi di sprecare risorse preziose – spiega Valentina Parenti, Presidente– Che anzi deve imparare a valorizzarle, a fare in modo che diventino un esempio da emulare. Per questa ragione ormai da due decenni lavoriamo per mettere in luce la tenacia di donne che spesso, nell’ombra, fanno cose incredibili”. Perché ilL’Italia che fa impresa porta ancora i pantaloni e ...