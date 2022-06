Johnny Depp torna in tour con gli Hollywood Vampires (FOTO) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Johnny Depp torna in tour con gli Hollywood Vampires: ad annunciarlo è stato Alice Cooper che ha postato una FOTOgrafia con le prime date sul proprio profilo Instagram. Johnny Depp, dopo la conclusione del suo controverso e seguitissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, torna in tour con la sua band, gli Hollywood Vampires: sono state rivelate le prime date attraverso un post ufficiale che è stato condiviso su Instagram anche dalla star di Blow. Il supergruppo rock, composto da Depp, 59 anni, Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen, tornerà in tour nell'estate del 2023. Cooper, 74 anni, ha dato la notizia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022)incon gli: ad annunciarlo è stato Alice Cooper che ha postato unagrafia con le prime date sul proprio profilo Instagram., dopo la conclusione del suo controverso e seguitissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard,incon la sua band, gli: sono state rivelate le prime date attraverso un post ufficiale che è stato condiviso su Instagram anche dalla star di Blow. Il supergruppo rock, composto da, 59 anni, Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen, tornerà innell'estate del 2023. Cooper, 74 anni, ha dato la notizia ...

Pubblicità

zazoomblog : Amber Heard ha tradito Johnny Depp con Cara Delevingne? I fan hanno le prove (FOTO) - #Amber #Heard #tradito… - Layun__ : @psycomoondust Ma il bello che lo dicono come se avessero visto Johnny Depp ballare la macarena sotto casa - ukulelevillain_ : nooo bestie conosciuto sull'autobus a roma don't be un sostenitore di johnny depp ur so normal haha - nevarronummies : basta ?? non voglio più sentire parlare di johnny depp e amber heard. - BarbaraPietran1 : Scusatemi ma qualcuno di voi sa di questa estrazione che si sta svolgendo su istagram... per incontrare Johnny Depp… -