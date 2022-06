Ucraina, su risoluzione si attende governo. Nodo coinvolgimento Camere (Di martedì 21 giugno 2022) Il Nodo del contendere, ormai da ore, è lo stesso. Il vertice tra maggioranza e governo che deve elaborare il testo della risoluzione da votare dopo le comunicazioni di questo pomeriggio del premier ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Ildel contendere, ormai da ore, è lo stesso. Il vertice tra maggioranza eche deve elaborare il testo dellada votare dopo le comunicazioni di questo pomeriggio del premier ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : Il 21 la linea di Draghi in Parlamento sarà quella della Ue e della NATO. È di vitale importanza che la maggioranza… - Agenzia_Ansa : Al via in uno dei palazzi che ospitano gli uffici del Senato la riunione tra governo e maggioranza sulla risoluzion… - fanpage : Sinistra Italiana presenta la sua risoluzione sulla guerra in Ucraina in vista delle comunicazioni di Draghi in Par… - DaustoC : RT @AlexBazzaro: Forza grillini provate un’esperienza diversa in questa Legislatura. La coerenza. Votatelo sto no alla risoluzione. #Draghi… - Valerusso39 : RT @Radio1Rai: Alle 15 le comunicazioni in Senato di #Draghi che illustrerà la linea di Italia ed Europa sulla guerra in #Ucraina, in vista… -