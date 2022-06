Che fine hanno fatto i Righeira, perché si sono separati: “Ho speso tutti i soldi” (Di martedì 21 giugno 2022) sono passati più di 40 anni (1983) quando i Righeira pubblicarono il tormentone estivo Vamos a la Playa (che tradotto dallo spagnolo significa: Andiamo in spiaggia) con l’etichetta discografica CGD, ottenendo un successo strepitoso e rimando in vetta alle classifiche della Hit Parade italiana per ben 7 settimane. Il testo della canzone fu scritto da Johnson Righeira (Stefano Righi) mentre la musica fu composta da Stefano Righi e Carmelo La Bionda. Al ritmo pop venne aggiunto quello stile disco. La canzone si distingue grazie alla ripetitività del ritornello seguito da un ritmico oh oh oh oh oh contribuirono alla sua popolarità non solo in Italia ma anche all’estero (dove ha venduto oltre tre milioni di copie). Nati a Torino i Righeira (Stefano Righi in arte Johnson e Stefano Rota in arte Michael) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)passati più di 40 anni (1983) quando ipubblicarono il tormentone estivo Vamos a la Playa (che tradotto dallo spagnolo significa: Andiamo in spiaggia) con l’etichetta discografica CGD, ottenendo un successo strepitoso e rimando in vetta alle classifiche della Hit Parade italiana per ben 7 settimane. Il testo della canzone fu scritto da Johnson(Stefano Righi) mentre la musica fu composta da Stefano Righi e Carmelo La Bionda. Al ritmo pop venne aggiunto quello stile disco. La canzone si distingue grazie alla ripetitività del ritornello seguito da un ritmico oh oh oh oh oh contribuirono alla sua popolarità non solo in Italia ma anche all’estero (dove ha venduto oltre tre milioni di copie). Nati a Torino i(Stefano Righi in arte Johnson e Stefano Rota in arte Michael) ...

