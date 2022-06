Massimo Bochicchio, il broker accusato di truffa è morto in un incidente (Di lunedì 20 giugno 2022) in moto. L’uomo è morto sul colpo Era sulla sia motocicletta, una Bmw, quando improvvisamente Massimo Bochicchio ha perso il controllo del mezzo sulla via Salaria a Roma. Finito fuori strada, il mezzo ha preso fuoco non lasciando scampo al conducente. Bochicchio è morto sul colpo. Sono in corso rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Bochicchio stava affrontando un processo per l’accusa di truffa nei confronti di vip e personaggi dello sport. Tra i tanti vi sono l’ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, il figlio Davide, il designer Achille Salvagni, l’ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta e molti altri l’attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte, e l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) in moto. L’uomo èsul colpo Era sulla sia motocicletta, una Bmw, quando improvvisamenteha perso il controllo del mezzo sulla via Salaria a Roma. Finito fuori strada, il mezzo ha preso fuoco non lasciando scampo al conducente.sul colpo. Sono in corso rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’stava affrontando un processo per l’accusa dinei confronti di vip e personaggi dello sport. Tra i tanti vi sono l’ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, il figlio Davide, il designer Achille Salvagni, l’ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta e molti altri l’attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte, e l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy. Leggi anche: ...

