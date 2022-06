La vera lezione da imparare sulla Cina

(Di lunedì 20 giugno 2022) "Détente (il termine francese per distensione, ndt) è ancora una parolaccia? Spero di no. Perché presto potremmo averne di nuovo bisogno”. Così inizia il saggio dello storico Niall Ferguson su Bloomberg sui rapporti trae America.“Negli anni Settanta, quella parolina francese era quasi sinonimo di ‘Kissinger’. Nonostante abbia compiuto novantanove anni il mese scorso, l’ex segretario di stato non ha perso l’abilità di fare infuriare le persone sia a destra che a sinistra - basta vedere la reazione alla sua dichiarazione, al World Economic Forum di Davos, che la ‘linea di demarcazione (tra l’Ucraina e la Russia) dovrebbe tornare allo status quo precedente all’invasione” perché “proseguire la guerra oltre quel punto potrebbe trasformarla non in una guerra per la libertà dell’Ucraina … ma in una guerra contro la Russia”. Cinquant’anni fa, nel pieno della guerra ...

Pubblicità

giuliaforpeace : RT @villabernasconi: #MuseumWeek Day 6 Nel giorno dedicato a #LezionidiVitaMW, vorrei ricordare l'Ingegner Davide Bernasconi. Da lui ho ap… - BrunellaMirra : RT @villabernasconi: #MuseumWeek Day 6 Nel giorno dedicato a #LezionidiVitaMW, vorrei ricordare l'Ingegner Davide Bernasconi. Da lui ho ap… - caustico_lunare : L'unica vera lezione di vita appresa finora è che lo schifo ti segue dappertutto. - Frances73832054 : RT @villabernasconi: #MuseumWeek Day 6 Nel giorno dedicato a #LezionidiVitaMW, vorrei ricordare l'Ingegner Davide Bernasconi. Da lui ho ap… - claudiataibez : RT @villabernasconi: #MuseumWeek Day 6 Nel giorno dedicato a #LezionidiVitaMW, vorrei ricordare l'Ingegner Davide Bernasconi. Da lui ho ap… -

Corrergiostra

Benedetta Pilato ha dimostrato di essere in grado di imparare in fretta la. Nel suo debutto in un 100 metri rana al Mondiale al mattino era andata fuori giri nel finale, dimostrando ancora qualche problema di gestione nella gara che sta cercando a tutti i costi di ...'La nostraricchezza a livello di famiglia, di società, di rapporti con gli altri - ha evidenziato il cardinale - non è tanto quello che abbiamo, quanto piuttosto l'amore che noi riusciamo a ... Giostra vera, valori in campo falsi La severa lezione che condanna tre Quartieri Benedetta Pilato ha dimostrato di essere in grado di imparare in fretta la lezione. Nel suo debutto in un 100 metri rana al Mondiale al mattino era andata fuori giri nel finale, dimostrando ancora qua ...Passano gli anni ma quel giorno è impossibile da dimenticare, soprattutto per chi c’era. Il 18 giugno di 13 anni fa il Parma sbancava lo stadio Dall’Ara con i gol di capitan Cardone e Gilardino, conda ...