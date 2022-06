Napoli, Mertens: “Spero di restare qui, ma non ho ricevuto offerte” (Di domenica 19 giugno 2022) Il futuro è ancora incerto, ma Dries Mertens ha le idee chiare. “Non so ancora dove giocherò l’anno prossimo. Spero di restare a Napoli ma non ho ancora avuto nessuna offerta” ha detto il calciatore in un’intervista rilasciata al quotidiano belga HLN Sport al termine del match vinto dal Belgio in Polonia per 1-0 in Nations League. L’attaccante belga, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, rimane in attesa di una chiamata da parte del presidente Aurelio de Laurentiis. Nel frattempo, Mertens si guarda attorno e valuta anche le proposte ricevute, come quella dell’Aversa, ambizioso club belga allenato dall’ex milanista Mark Van Bommel. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Il futuro è ancora incerto, ma Driesha le idee chiare. “Non so ancora dove giocherò l’anno prossimo.dima non ho ancora avuto nessuna offerta” ha detto il calciatore in un’intervista rilasciata al quotidiano belga HLN Sport al termine del match vinto dal Belgio in Polonia per 1-0 in Nations League. L’attaccante belga, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, rimane in attesa di una chiamata da parte del presidente Aurelio de Laurentiis. Nel frattempo,si guarda attorno e valuta anche le proposte ricevute, come quella dell’Aversa, ambizioso club belga allenato dall’ex milanista Mark Van Bommel. SportFace.

