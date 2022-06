Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla presunta crisi con Valeria | ecco come stanno le cose

(Di sabato 18 giugno 2022) In questi giorni si sta molto parlando di unatraCardone. I fan hanno cominciato ad avere dei sospetti nel momento in cui hanno notato una certa assenza da parte dei sue protagonisti sui social. In seguito, poi, si è saputo che l’ex tronista di Uomini e Donne fosse L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo la scelta di Uomini e Donne, le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sembrano andare come previsto. Deianira Marzano, ha ricevuto numerose segnalazioni che parlano già della coppia in crisi a distanza di pochissime settimane dalla scelta. Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono già in crisi dopo Uomini e Donne "Lui ci sta marciando come ha fatto con Sophie Codegoni…". UeD: Matteo Ranieri ha abbandonato Veleria Cardone. Ma la corteggiatrice sembra abbastanza serena. Ecco cosa è successo tra loro ...