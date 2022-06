Gli amori e i dolori di Jean-Louis Trintignant, il simbolo del cinema francese scomparso a 91 anni (Di sabato 18 giugno 2022) Si è spento all’età di 91 anni Jean-Louis Trintignant, il celebre attore simbolo del teatro e del cinema francese. È scomparso dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il tumore che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene nel 2018. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia; in molti si sono stretti attorno al dolore della moglie Marianne Hoepfner e del figlio Victor. Il 17 giugno 2022 “Se n’è andato serenamente, di vecchiaia, questa mattina nella sua casa nel Gard, circondato dai suoi cari“, ha dichiarato lei alla stampa. Vi raccomandiamo... Il commovente addio di Carlo Verdone al chitarrista Richard Benson Era considerato a tutti gli effetti anche un protagonista del ... Leggi su diredonna (Di sabato 18 giugno 2022) Si è spento all’età di 91, il celebre attoredel teatro e del. Èdopo aver combattuto una lunga battaglia contro il tumore che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene nel 2018. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia; in molti si sono stretti attorno al dolore della moglie Marianne Hoepfner e del figlio Victor. Il 17 giugno 2022 “Se n’è andato serenamente, di vecchiaia, questa mattina nella sua casa nel Gard, circondato dai suoi cari“, ha dichiarato lei alla stampa. Vi raccomandiamo... Il commovente addio di Carlo Verdone al chitarrista Richard Benson Era considerato a tutti gli effetti anche un protagonista del ...

oon_earth : Mi stavo fumando la sigaretta e appena mi è arrivata la notifica quasi non mi strozzavo con il fumo, gli amori dell… - giorgiofasoli60 : E in primavera si ridestano la Natura e gli amori... @OfficialTozzi #Sapiens - zazoomblog : Gli amori e i dolori di Jean-Louis Trintignant il simbolo del cinema francese scomparso a 91 anni - #amori #dolori… - IerardiMichele1 : RT @io63128: Scrivo quando la passione mi travolge l’anima e non posso acchiapparla con le mani. Essa vuole scappare correre in turbinii c… - nandogrim67 : @ApeRegina17 Forse gli amori anche se nn per colpa nostra ma le amicizie quelle no' davvero... Buongiorno ?? ttavdel mio ???? -