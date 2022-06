Europei Under 19: calendario, programma, orari e tv (Di sabato 18 giugno 2022) Il calendario completo, con gli orari e la diretta tv della fase finale degli Europei Under 2019. Azzurrini protagonisti nella rassegna continentale che inizierà sabato 18 giugno, giorno in cui l’Italia esordirà contro la Romania. La fase a gironi terminerà sabato 25 giugno, martedì 28 giugno sarà il momento delle semifinali per poi chiudere venerdì 1 luglio con il gran finale. Le gare dell’Italia verranno trasmesse in chiaro su Rai Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play. Di seguito il calendario completo. IL calendario COMPLETO Sabato 18 giugno Gruppo A: Slovacchia-Francia (ore 17:30, Trnava) Gruppo A: Italia-Romania (ore 20, Dunajská Streda) Domenica 19 giugno Gruppo B: Serbia-Israele (ore 17:30, Žiar nad Hronom) Gruppo B: Inghilterra-Austria (ore 20, Banská ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Ilcompleto, con glie la diretta tv della fase finale degli2019. Azzurrini protagonisti nella rassegna continentale che inizierà sabato 18 giugno, giorno in cui l’Italia esordirà contro la Romania. La fase a gironi terminerà sabato 25 giugno, martedì 28 giugno sarà il momento delle semifinali per poi chiudere venerdì 1 luglio con il gran finale. Le gare dell’Italia verranno trasmesse in chiaro su Rai Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO Sabato 18 giugno Gruppo A: Slovacchia-Francia (ore 17:30, Trnava) Gruppo A: Italia-Romania (ore 20, Dunajská Streda) Domenica 19 giugno Gruppo B: Serbia-Israele (ore 17:30, Žiar nad Hronom) Gruppo B: Inghilterra-Austria (ore 20, Banská ...

Pubblicità

MolfettaLiveIt : #Molfetta Martino Piliero del Team Francesco Palomba agli Europei under 17 per il bronzo - MolfettaLiveIt : Martino Piliero del Team Francesco Palomba agli Europei under 17 per il bronzo - Calciodiretta24 : Europei Under 19, Italia - Romania: diretta live e risultato in tempo reale - Fede_Spera86 : L'imbalsamatore di gatti neri torni ad allenare la Juve quando avrà conseguito gli stessi risultati europei di mr.… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Europei Under 19: convocati tre gialloblù -