Puglia, siccità: il 57 per cento delle aree utilizzabili a rischio desertificazione Negli invasi mancano ottanta milioni di metri cubi di acqua (Di venerdì 17 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In Puglia le aree affette dal rischio desertificazione rappresentano il 57% della superficie utilizzabile e il conto pagato dall'agricoltura soggetta ai cambiamenti climatici e alla siccità è salato, pari ad oltre 70 milioni di euro. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti Puglia sulla situazione del territorio pugliese, in occasione della giornata mondiale dell'Onu per la lotta a desertificazione e siccità del 17 giugno, sulla base dei dati Ispra. Negli invasi artificiali mancano 80 milioni di metri cubi d'acqua rispetto alla capacità.

