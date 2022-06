Napoli - Delusione e pessimismo regna tra i tifosi (Di venerdì 17 giugno 2022) Cresce l'aria di tensione e pessimismo attorno al Napoli. Nonostante il campionato si sia concluso in maniera positiva, il sogno sfumato dello scudetto ha amareggiato nuovamente la tifoseria. Il comportamento di De Laurentiis ha poi peggiorato le cose, volendo ridimensionare in conti. A tal proposito si esprime oggi La Repubblica : "Lo scudetto sfumato nel 2018 è infatti una ferita aperta e che brucia ancora, anche a livello ambientale. Negli ultimi quattro anni si è spaccato pure l'ambiente, deluso per le partenze spesso piene di veleno dei suoi idoli e dalla parabola discendente del Napoli : in campo e fuori. Quella maledetta primavera è all'origine del malessere di una fetta sempre piu numerosa della tifoseria azzurra nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che dopo aver accompagnato alla porta Insigne e Mertens potrebbe in ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Cresce l'aria di tensione eattorno al. Nonostante il campionato si sia concluso in maniera positiva, il sogno sfumato dello scudetto ha amareggiato nuovamente la tifoseria. Il comportamento di De Laurentiis ha poi peggiorato le cose, volendo ridimensionare in conti. A tal proposito si esprime oggi La Repubblica : "Lo scudetto sfumato nel 2018 è infatti una ferita aperta e che brucia ancora, anche a livello ambientale. Negli ultimi quattro anni si è spaccato pure l'ambiente, deluso per le partenze spesso piene di veleno dei suoi idoli e dalla parabola discendente del: in campo e fuori. Quella maledetta primavera è all'origine del malessere di una fetta sempre piu numerosa della tifoseria azzurra nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che dopo aver accompagnato alla porta Insigne e Mertens potrebbe in ...

