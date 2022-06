LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: definiti gli accoppiamenti delle azzurre, via ai sedicesimi! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:49 Ricapitolando queste saranno le sfide delle azzurre ai sedicesimi: Alice Volpi VS Miriam Schreiber Martina Favaretto VS Maria Teresa Diaz Francesca Palumbo VS Malina Calugareanu Arianna Errigo VS Anita Blaze 10.46 Francesca Palumbo si scontrerà contro Malina Calugareanu. 10:43 Malina Calugareanu e Martyna Jelinska stanno al momento 11-11. 10:40 Resta da definire solo la sfidante di Francesca Palumbo. 10:37 Arianna Errigo sfiderà invece la francese Anita Blaze, che ai trentaduesimi ha battuto 15-11 Kate Beardmore. 10.34 La svedese Miriam Schreiber ha avuto la meglio su Andrea Breteau (15-12) e sfiderà ai sedicesimi Alice Volpi! 10:31 Maria Teresa Diaz supera 15-6 Stepanka Nemcova e sarà l’avversaria di Martina Favaretto! 10:28 Sulla pedana n.6 la svedese Miriam Schreiber è ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:49 Ricapitolando queste saranno le sfideai sedicesimi: Alice Volpi VS Miriam Schreiber Martina Favaretto VS Maria Teresa Diaz Francesca Palumbo VS Malina Calugareanu Arianna Errigo VS Anita Blaze 10.46 Francesca Palumbo si scontrerà contro Malina Calugareanu. 10:43 Malina Calugareanu e Martyna Jelinska stanno al momento 11-11. 10:40 Resta da definire solo la sfidante di Francesca Palumbo. 10:37 Arianna Errigo sfiderà invece la francese Anita Blaze, che ai trentaduesimi ha battuto 15-11 Kate Beardmore. 10.34 La svedese Miriam Schreiber ha avuto la meglio su Andrea Breteau (15-12) e sfiderà ai sedicesimi Alice Volpi! 10:31 Maria Teresa Diaz supera 15-6 Stepanka Nemcova e sarà l’avversaria di Martina Favaretto! 10:28 Sulla pedana n.6 la svedese Miriam Schreiber è ...

