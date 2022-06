I monumenti di Fondi si illuminano di rosso | per sensibilizzare alla donazione del sangue

(Di giovedì 16 giugno 2022)– Dopo la Giornata Mondiale del Donatore diche ricorre il 14 giugno, continua l’impegno volto ala collettività verso questo semplice ma preziosissimo gesto di solidarietà. Per ricordare che ilnon viene prodotto in laboratorio e che con una sola sacca donata si possono aiutare ben tre persone, il campanile della Chiesa di San Francesco e la grande fontana di Piazza Municipio rimarranno illuminati difino al prossimo 19 giugno. “Donare il– ricordano il sindaco Beniamino Maschietto e il presidente dell’Avis comunale diGiovanni Terenzio – è un gesto veloce, indolore e gratuito ma prezioso e insostituibile. Non solo: è anche un gesto di altruismo e un dovere sociale perché ognuno di noi potrebbe averne bisogno”. A ...

