“Guardatemi così” Alba Parietti al naturale e in micro bikini | tutti d’accordo | “Vinci su tutte”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022)è sempre attivissima sui social. Il suo seguito è da capogirocome la sua straordinaria carriera iniziata quando non aveva che 16 anni. Esordì in un teatro locale, in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Lei interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Due anni dopo, raggiunta la maggiore età partecipò a Miss Italia e da quel momento in poi la sua carriera non ha mai avuto parabole discendenti.insenza filtri manda in confusione i fan Su Instagram a seguiresono 475mila follower e lei, nonostante i tanti impegni, riesce sempre a trovare del tempo per i propri fan e magari regalargli una perla come lo scatto insenza filtri.hanno gradito questo regalo e in modo ...