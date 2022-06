De Paul e non solo: un altro nazionale argentino potrebbe arrivare al Napoli! (Di giovedì 16 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato: “Per quanto concerne il Napoli, come si sta muovendo sul mercato il club azzurro? Il Napoli ha già svolto delle operazioni importanti con il colpo Kvaratskhelia già archiviato e l’ufficialità di Mathias Olivera, calciatore della nazionale uruguaiana. “Il discorso più spinoso riguarda le uscite, si tratta di una stagione di transizione per i tanti calciatori in scadenza. Sicuramente il club vivrà un mercato che condurrà la squadra a mutare pelle e alla fine dell’estate bisognerà vedere quanto essa sia effettivamente cambiata, se la rosa si sia effettivamente rinforzata o meno. Vedremo come proseguirà la propria metamorfosi anche in correlazione alle ambizioni rilevanti ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato: “Per quanto concerne il Napoli, come si sta muovendo sul mercato il club azzurro? Il Napoli ha già svolto delle operazioni importanti con il colpo Kvaratskhelia già archiviato e l’ufficialità di Mathias Olivera, calciatore dellauruguaiana. “Il discorso più spinoso riguarda le uscite, si tratta di una stagione di transizione per i tanti calciatori in scadenza. Sicuramente il club vivrà un mercato che condurrà la squadra a mutare pelle e alla fine dell’estate bisognerà vedere quanto essa sia effettivamente cambiata, se la rosa si sia effettivamente rinforzata o meno. Vedremo come proseguirà la propria metamorfosi anche in correlazione alle ambizioni rilevanti ...

Pubblicità

LorenzoAndreol4 : Domani quarti di finale al Queen's e orario che vince non si cambia. #Berrettini vs Paul sarà il secondo match dall… - grazia_perna : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… - flamanc24 : RT @Bertolca10: #Berrettini fatica non poco contro #Kudla ma riesce a batterlo in rimonta dopo che all'americano era andato il primo set. A… - flamanc24 : RT @Radio1Rai: ??#Tennis #Berrettini batte Kudla 3-6, 7-6, 6-4 e passa ai quarti nel torneo Queen's di Londra @atptour. 'Non volevo perdere.… - VincenzoPecchi1 : @wearenick Fatica più che lecita , onestamente pensavo non facesse tanta strada a Stoccarda e invece ancora oggi no… -