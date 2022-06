Atletica | Daimond League Oslo 2022 | Kaddari quinta nei 200 | Dal Molin sesto nei 110 ostacoli

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 giugno 2022) La Diamondapproda in Norvegia, ad, per la sesta tappa della competizione in questo. Il meeting si è aperto con la vittoria di Chase Ealey nella gara di getto del peso femminile, con la statunitense capace di realizzare la misura di 20.13 metri. Alle sue spalle l’olandese Jessica Schilder, con 19.46 metri raggiunti, e la portoghese Dongmo Auriol con un lancio di 19.43 metri. Nei 400 metri femminili, invece, è Femke Bole a vincere la gara, con Anna Ryzhykova seconda e Jessica Knight terza. Sulla stessa distanza tra i maschi, invece, a trionfare è James Kirani, davanti a Isaac Makwala e Christoper Taylor. Tra le altre gare degne di nota, c’è da segnalare la vittoria di Duplantis, con 6.02 metri, seguito dai due norvegesi Guttormsen e Lillefosse. Tra gli azzurri Dalia...