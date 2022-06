Stefano Tacconi sta meglio e lascia l’ospedale di Alessandria | «La guarigione sarà complicata ma ce la faremo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’ex portiere della Juventusera stato ricoverato alla fine di aprile in prognosi riservata aldinel reparto di Neurochirurgia per un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma.aveva accusato un malore mentre era ospite della rassegna “La giornata delle figurine” e partecipava a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Ieri hatodidove era ricoverato dal 23 aprile scorso ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione nella nella stessa città. «Poiché dall’esito della TAC la condizione diè risultata stabile – ha spiegato in una nota Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia ...