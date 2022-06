Papa Bergoglio e il ginocchio: “Ora devo andare col bastone” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Adesso devo andare col bastone”. Papa Bergoglio, continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia all’udienza generale, parla anche della sua difficoltà a camminare a causa del dolore al ginocchio. Attingendo al racconto della guarigione della suocera di Simone nel Vangelo di Marco, osserva Bergoglio: “Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domandare al corpo, alla vita. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che da giovani e dobbiamo ascoltare il nostro cuore. Tutti, anche io adesso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Adessocol”., continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia all’udienza generale, parla anche della sua difficoltà a camminare a causa del dolore al. Attingendo al racconto della guarigione della suocera di Simone nel Vangelo di Marco, osserva: “Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domal corpo, alla vita. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che da giovani e dobbiamo ascoltare il nostro cuore. Tutti, anche io adesso ...

