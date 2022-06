Dani Alves saluta il Barcellona: «Spero non manchi la mia follia» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dani Alves lascia nuovamente il Barcellona. Il terzino brasiliano ha salutato l’ambiente blaugrana con una lettera social Dani Alves lascia nuovamente il Barcellona. Il messaggio del brasiliano a tutto il popolo blaugrana. IL MESSAGGIO – «Cari culé, adesso è il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a quel club, quei colori, quella casa… Come ogni cosa nella vita gli anni passano, le strade divergono. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti! Non potete immaginare quanto sia stato resiliente. Dopo tanti anni il calcio e la vita mi hanno dato l’occasione di tornare qui per i saluti. Non può esserci arrivederci senza prima ringraziare coloro che rendono tutto perfetto, quelli che stanno dietro i riflettori. A loro dico: grazie! Anche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)lascia nuovamente il. Il terzino brasiliano hato l’ambiente blaugrana con una lettera sociallascia nuovamente il. Il messaggio del brasiliano a tutto il popolo blaugrana. IL MESSAGGIO – «Cari culé, adesso è il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a quel club, quei colori, quella casa… Come ogni cosa nella vita gli anni passano, le strade divergono. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti! Non potete immaginare quanto sia stato resiliente. Dopo tanti anni il calcio e la vita mi hanno dato l’occasione di tornare qui per i saluti. Non può esserci arrivederci senza prima ringraziare coloro che rendono tutto perfetto, quelli che stanno dietro i riflettori. A loro dico: grazie! Anche ...

