Certificato di infortunio Inail | istruzioni sul nuovo sistema di invio

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) A partire dal 28 aprile scorso medici e strutture sanitarie possono utilizzare unapplicativo per l’deldisul lavoro all’. A rendere noto il rilascio delservizio era stato lo stesso Istituto con una news dello scorso 21 febbraio. Con la Circolarenumero 25 del 14 giugno 2022, invece, sono arrivate leper ilapplicativo. La novità investe tutte le forme di trasmissione dei certificati: online, offline ed in cooperazione applicativa / interoperabilità. Nulla cambia invece per aziende e lavoratori, anch’essi interessati da una serie di obblighi e adempimenti nelle ipotesi disul lavoro o malattia professionale. L’attività di medici, datori ...