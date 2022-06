Calciomercato Monza: Galliani su Nandez del Cagliari (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Monza: Galliani e Berlusconi puntano a Naitan Nandez del Cagliari per il centrocampo, ma piace anche alle big L’ambizioso e facoltoso Monza di Berlusconi e Galliani punta forte ai gioielli del Cagliari: dopo Cragno e Joao Pedro, mirino puntato su Nandez. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Leon è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore come possibile rinforzo a centrocampo per il Monza. Sul centrocampista di Punta del Este c’è l’interessamento di alcune big italiane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)e Berlusconi puntano a Naitandelper il centrocampo, ma piace anche alle big L’ambizioso e facoltosodi Berlusconi epunta forte ai gioielli del: dopo Cragno e Joao Pedro, mirino puntato su. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Leon è tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore come possibile rinforzo a centrocampo per il. Sul centrocampista di Punta del Este c’è l’interessamento di alcune big italiane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

