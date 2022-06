Banca Etruria, assolti i 14 imputati: tra loro il padre di Boschi. L’ex ministra: «Finisce un calvario». Renzi: «I mostri non eravamo noi» (Di mercoledì 15 giugno 2022) I 14 imputati nel processo sul filone delle consulenze d’oro alla ex Banca Etruria sono stati assolti. Tra loro anche Pierluigi Boschi, padre delL’ex ministra Maria Elena Boschi ed ex vicepresidente di Etruria, e per altri tre dirigenti: Luciano Nataloni, Claudia Bugno e Luigi Nannipieri. Per loro il pubblico ministero Angela Masiello aveva chiesto il massimo della pena, un anno. Per gli altri imputati erano state chieste condanne da 8 a 10 mesi. Stando all’accusa, le consulenze avrebbero contribuito al crac della Banca: affidate a società esterne per valutare il processo di fusione con un altro istituto (individuato dalle autorità ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) I 14nel processo sul filone delle consulenze d’oro alla exsono stati. Traanche PierluigidelMaria Elenaed ex vicepresidente di, e per altri tre dirigenti: Luciano Nataloni, Claudia Bugno e Luigi Nannipieri. Peril pubblico ministero Angela Masiello aveva chiesto il massimo della pena, un anno. Per gli altrierano state chieste condanne da 8 a 10 mesi. Stando all’accusa, le consulenze avrebbero contribuito al crac della: affidate a società esterne per valutare il processo di fusione con un altro istituto (individuato dalle autorità ...

AndreaMarcucci : Cavalcare il giustizialismo prima dei processi è abitudine barbara. Tutti assolti per Banca #Etruria. Una polemica… - christianrocca : Il papà di @meb è stato assolto definitivamente dopo 7 anni di character assassination, di carriere politiche e gio… - lucianonobili : “Assolto perché il fatto non sussiste”. Così finisce la vicenda Banca Etruria per Pier Luigi Boschi La fine di un i… - Gianluc78666977 : RT @Michele_Anzaldi: Arriva l’ennesima e definitiva assoluzione a Pier Luigi Boschi per il caso Banca Etruria: ora la Rai, che negli anni s… - MarcoBernardel2 : RT @claudiafusani: Poco fa tutti i 14 imputati per Banca Etruria sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Il dolore non ha prezzo.… -