Il preparatore di Berrettini | «Navighiamo a vista | vediamo quanto riuscirà a giocare prima di Wimbledon»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 giugno 2022) Sul Corriere dello Sport un’interaldi Matteo, Roberto Squadrone. I due sono insieme da quando, fresco vincitore a Stoccarda dopo l’operazione alla mano, aveva 15 anni. «Lui è abituato a fare questo percorso, io ero con lui quando a 15 anni si fratturò tibia e perone». Racconta come hanno affrontato questo periodo. «Siamo stati “fortunati”, era un infortunio che non gli ha impedito di muoversi, eccezion fatta per le prime due settimane. Non potendoa tennis, abbiamo sostituito la racchetta con giochi ed esercizi che riproducevano i movimenti sul campo: un lavoro a secco, con sessioni anche di due ore, tra calcio tennis e altri esercizi di reattività e coordinazione». Insomma, «il grosso del lavoro era stato fatto durante le cinque settimane in cui non ...